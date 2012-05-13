Игнасио Пьятти
№10
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:45
Кьево
1 : 0
Лечче
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:45
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
1
Лечче
0
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
25.03.2012 25 марта 2012 вс 16:00
Новара
0 : 0
Лечче
25.03.2012 25 марта 2012 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Новара
0
Лечче
0
был в запасе
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:00
Милан
2 : 0
Лечче
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
2
Лечче
0
был в запасе
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:45
Удинезе
2 : 1
Лечче
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2
Лечче
1
был в запасе
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 17:00
Лечче
1 : 0
Интер
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
1
Интер
0
был в запасе
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 17:00
Лечче
2 : 2
Кьево
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 17:00
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
2
Кьево
2
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
Фиорентина
0 : 1
Лечче
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
0
Лечче
1
был в запасе
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
Интер
4 : 1
Лечче
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
4
Лечче
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 17:00
Парма
3 : 3
Лечче
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Парма
3
Лечче
3
был в запасе
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 20:00
Лечче
2 : 3
Лацио
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 20:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Лечче
2
Лацио
3
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 20:00
Лечче
0 : 1
Катания
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 20:00
минуты: 23' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
0
Катания
1
минуты: 23' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 22:45
Рома
2 : 1
Лечче
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
2
Лечче
1
был в запасе
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 17:00
Лечче
1 : 1
Новара
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1
Новара
1
был в запасе
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 21:45
Палермо
2 : 0
Лечче
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Палермо
2
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 16:00
Сиена
3 : 0
Лечче
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Сиена
3
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:45
Лечче
1 : 2
Аталанта
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1
Аталанта
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 16:00
Лечче
0 : 2
Удинезе
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 16:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0
Удинезе
2
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур