Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Серхио Рамос
Марио Фернандес
Матвей Сафонов
Ивица Олич
Игорь Акинфеев
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Патрик Шик
Кристиан Эриксен
Антонио Рюдигер
Юрий Жирков
Испания
Россия
Украина
Бельгия
Италия
Нидерланды
Англия
Португалия
Уэльс
Финляндия
Франция
Краснодар
ЦСКА
Реал
Уфа
Барселона
Эвертон
Эйбар
Тамбов
Крылья Советов
Зенит
Спартак
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Испания
Россия
Серхио Рамос
Марио Фернандес
Матвей Сафонов
Ивица Олич
Станислав Черчесов
Лига чемпионов
Игорь Акинфеев
Неймар
Криштиану Роналду
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Поделиться:
Симоне Сини
№13
Защитник
Подписаться
Команда
Бари
Возраст
29
Рост
183
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2010/2011
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
Сампдория
1 : 2
Лечче
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Сампдория
1
Лечче
2
был в запасе
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
Брешиа
2 : 2
Лечче
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Брешиа
2
Лечче
2
был в запасе
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
14:30
Лечче
2 : 0
Ювентус
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
2
Ювентус
0
был в запасе
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
Наполи
1 : 0
Лечче
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
1
Лечче
0
был в запасе
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
17:00
Лечче
3 : 2
Кьево
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Лечче
3
Кьево
2
был в запасе
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Лечче
1 : 1
Интер
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Лечче
1
Интер
1
был в запасе
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
16:00
Палермо
2 : 2
Лечче
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
16:00
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Палермо
2
Лечче
2
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
16:00
Чезена
1 : 0
Лечче
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Чезена
1
Лечче
0
был в запасе
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
16:00
Лечче
1 : 0
Фиорентина
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
1
Фиорентина
0
был в запасе
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
Милан
4 : 0
Лечче
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
4
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур