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Густаво (Густаво Франчин Шиаволин)
№3
Защитник
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Команда
Возраст
39
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2010/2011
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
Бари
0 : 2
Лечче
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Бари
0
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
08.05.2011
08 мая 2011
вс
16:00
Лечче
2 : 1
Наполи
08.05.2011
08 мая 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Лечче
2
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
01.05.2011
01 мая 2011
вс
16:00
Кьево
1 : 0
Лечче
01.05.2011
01 мая 2011
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
1
Лечче
0
был в запасе
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
16:00
Лечче
2 : 0
Удинезе
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
2
Удинезе
0
был в запасе
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
Интер
1 : 0
Лечче
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
1
Лечче
0
был в запасе
04.03.2011
04 марта 2011
пт
22:45
Лечче
1 : 2
Рома
04.03.2011
04 марта 2011
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Лечче
1
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
Брешиа
2 : 2
Лечче
72'
72'
72'
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Брешиа
2
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
Катания
3 : 2
Лечче
75'
75'
75'
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
3
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
Лечче
2 : 4
Палермо
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
2
Палермо
4
был в запасе
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
Парма
0 : 1
Лечче
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
0
Лечче
1
был в запасе
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
17:00
Лечче
1 : 1
Чезена
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
1
Чезена
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
17:00
Фиорентина
1 : 1
Лечче
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
22:45
Лечче
1 : 1
Милан
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
1
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
17:00
Лацио
1 : 2
Лечче
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
1
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
Лечче
0 : 1
Бари
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Лечче
0
Бари
1
был в запасе
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
Наполи
1 : 0
Лечче
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
1
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
17:00
Лечче
3 : 2
Кьево
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Лечче
3
Кьево
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
17:00
Лечче
1 : 3
Дженоа
76'
76'
76'
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
17:00
минуты: 29' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Лечче
1
Дженоа
3
минуты: 29' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
17:00
Удинезе
4 : 0
Лечче
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
4
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Лечче
1 : 1
Интер
71'
71'
71'
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Лечче
1
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
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