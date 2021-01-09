Одион Игало
№19
Нападающий
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Команда
Манчестер Юнайтед
Возраст
32
Рост
188
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Уотфорд
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Юнайтед
1
Уотфорд
0
был в запасе