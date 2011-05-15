Луиджи Пианджерельи
№44
Полузащитник
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Команда
Возраст
47
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2011 15 мая 2011 вс 16:00
Чезена
1 : 0
Брешиа
15.05.2011 15 мая 2011 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Чезена
1
Брешиа
0
был в запасе
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 19:00
Чезена
1 : 2
Интер
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 19:00
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Чезена
1
Интер
2
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 16:00
Чезена
-:-
Бари
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Чезена
-
Бари
-
был в запасе
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 16:00
Чезена
2 : 2
Фиорентина
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Чезена
2
Фиорентина
2
был в запасе
19.03.2011 19 марта 2011 сб 20:00
Лацио
1 : 0
Чезена
19.03.2011 19 марта 2011 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
1
Чезена
0
был в запасе
12.03.2011 12 марта 2011 сб 22:45
Чезена
2 : 2
Ювентус
12.03.2011 12 марта 2011 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Чезена
2
Ювентус
2
был в запасе
06.03.2011 06 марта 2011 вс 14:30
Сампдория
2 : 3
Чезена
06.03.2011 06 марта 2011 вс 14:30
минуты: 89' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
2
Чезена
3
минуты: 89' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 17:00
Чезена
1 : 0
Кьево
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Чезена
1
Кьево
0
был в запасе
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 17:00
Чезена
0 : 3
Удинезе
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Чезена
0
Удинезе
3
был в запасе
23.01.2011 23 янв. 2011 вс 22:45
Милан
2 : 0
Чезена
23.01.2011 23 янв. 2011 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
2
Чезена
0
был в запасе
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 17:00
Чезена
0 : 1
Рома
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Чезена
0
Рома
1
был в запасе
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 17:00
Чезена
1 : 2
Палермо
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Чезена
1
Палермо
2
был в запасе
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 20:00
Фиорентина
1 : 0
Чезена
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
1
Чезена
0
был в запасе
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
Чезена
1 : 0
Лацио
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Чезена
1
Лацио
0
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 17:00
Ювентус
3 : 1
Чезена
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
3
Чезена
1
был в запасе
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 17:00
Чезена
0 : 1
Сампдория
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Чезена
0
Сампдория
1
был в запасе
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 16:00
Кьево
2 : 1
Чезена
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кьево
2
Чезена
1
был в запасе
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 16:00
Чезена
1 : 1
Парма
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Чезена
1
Парма
1
был в запасе
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 21:45
Чезена
2 : 0
Милан
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Чезена
2
Милан
0
был в запасе
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 21:45
Рома
0 : 0
Чезена
89'
89'
89'
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 21:45
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
0
Чезена
0
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур