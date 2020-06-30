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Эсекьель Скелотто
№21
Полузащитник
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Команда
Брайтон & Хов
Возраст
32
Рост
187
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2017/2018
30.06.2020
30 июня 2020
вт
22:15
Брайтон & Хов
0 : 3
Манчестер Юнайтед
30.06.2020
30 июня 2020
вт
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Брайтон & Хов
0
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:00
Лестер Сити
0 : 0
Брайтон & Хов
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Лестер Сити
0
Брайтон & Хов
0
был в запасе
20.06.2020
20 июня 2020
сб
17:00
Брайтон & Хов
2 : 1
Арсенал
20.06.2020
20 июня 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Брайтон & Хов
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
15:30
Брайтон & Хов
0 : 1
Кристал Пэлас
27'
27'
27'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Брайтон & Хов
0
Кристал Пэлас
1
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
Брайтон & Хов
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
20:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Уотфорд
35'
35'
35'
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Брайтон & Хов
1
Уотфорд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
Вест Хэм
3 : 3
Брайтон & Хов
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Хэм
3
Брайтон & Хов
3
был в запасе
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Борнмут
3 : 1
Брайтон & Хов
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Борнмут
3
Брайтон & Хов
1
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Эвертон
1 : 0
Брайтон & Хов
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Эвертон
1
Брайтон & Хов
0
был в запасе
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
15:30
Тоттенхэм
2 : 1
Брайтон & Хов
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Тоттенхэм
2
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
Кристал Пэлас
1 : 1
Брайтон & Хов
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Кристал Пэлас
1
Брайтон & Хов
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
Ливерпуль
2 : 1
Брайтон & Хов
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Ливерпуль
2
Брайтон & Хов
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Брайтон & Хов
0 : 2
Лестер Сити
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брайтон & Хов
0
Лестер Сити
2
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Брайтон & Хов
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
3
Брайтон & Хов
1
был в запасе
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
18:00
Брайтон & Хов
2 : 0
Норвич Сити
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брайтон & Хов
2
Норвич Сити
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
Брайтон & Хов
3 : 2
Эвертон
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон & Хов
3
Эвертон
2
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Челси
2 : 0
Брайтон & Хов
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Челси
2
Брайтон & Хов
0
был в запасе