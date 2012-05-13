Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Серхио Рамос
Марио Фернандес
Матвей Сафонов
Ивица Олич
Игорь Акинфеев
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Патрик Шик
Антонио Рюдигер
Кристиан Эриксен
Денис Черышев
Испания
Россия
Бельгия
Италия
Нидерланды
Англия
Украина
Португалия
Франция
Германия
Шотландия
ЦСКА
Краснодар
Реал
Уфа
Эвертон
Барселона
Спартак
Зенит
Тамбов
Крылья Советов
Рома
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Испания
Россия
Серхио Рамос
Марио Фернандес
Матвей Сафонов
Ивица Олич
Лига чемпионов
Игорь Акинфеев
Станислав Черчесов
Неймар
РПЛ
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Поделиться:
Франческо Антониоли
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
51
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2011/2012
2010/2011
13.05.2012
13 мая 2012
вс
19:00
Чезена
2 : 3
Рома
13.05.2012
13 мая 2012
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Чезена
2
Рома
3
был в запасе
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
Новара
3 : 0
Чезена
90'
90'
90'
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Новара
3
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
02.05.2012
02 мая 2012
ср
21:45
Чезена
0 : 1
Удинезе
02.05.2012
02 мая 2012
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Чезена
0
Удинезе
1
был в запасе
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
16:00
Интер
2 : 1
Чезена
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
2
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
19:00
Чезена
0 : 1
Ювентус
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Чезена
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
Чезена
2 : 2
Палермо
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Чезена
2
Палермо
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
Дженоа
1 : 1
Чезена
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
Лечче
0 : 0
Чезена
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Лечче
0
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
25.03.2012
25 марта 2012
вс
16:00
Чезена
2 : 2
Парма
25.03.2012
25 марта 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Чезена
2
Парма
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
Чезена
0 : 2
Сиена
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Чезена
0
Сиена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2012
07 марта 2012
ср
20:30
Чезена
0 : 0
Катания
07.03.2012
07 марта 2012
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Чезена
0
Катания
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
04.03.2012
04 марта 2012
вс
17:00
Фиорентина
2 : 0
Чезена
04.03.2012
04 марта 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
2
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
Кьево
1 : 0
Чезена
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
17:00
Чезена
1 : 3
Милан
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Чезена
1
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
09.02.2012
09 февр. 2012
чт
22:45
Лацио
3 : 2
Чезена
09.02.2012
09 февр. 2012
чт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
3
Чезена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:45
Наполи
0 : 0
Чезена
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Наполи
0
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
Чезена
0 : 1
Аталанта
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Чезена
0
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
20:00
Рома
5 : 1
Чезена
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
5
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
17:00
Чезена
3 : 1
Новара
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Чезена
3
Новара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
14:30
Удинезе
4 : 1
Чезена
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
4
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
Показать все игры