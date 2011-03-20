Давиде Поссанцини
№18
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
45
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.03.2011 20 марта 2011 вс 17:00
Ювентус
2 : 1
Брешиа
20.03.2011 20 марта 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
2
Брешиа
1
был в запасе
11.03.2011 11 марта 2011 пт 22:45
Брешиа
1 : 1
Интер
11.03.2011 11 марта 2011 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Брешиа
1
Интер
1
был в запасе
06.03.2011 06 марта 2011 вс 17:00
Наполи
0 : 0
Брешиа
06.03.2011 06 марта 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
0
Брешиа
0
был в запасе
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 17:00
Брешиа
2 : 2
Лечче
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Брешиа
2
Лечче
2
был в запасе
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 17:00
Брешиа
0 : 2
Лацио
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 17:00
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Брешиа
0
Лацио
2
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 22:45
Рома
1 : 1
Брешиа
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 22:45
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
1
Брешиа
1
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 14:30
Брешиа
0 : 3
Кьево
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Брешиа
0
Кьево
3
был в запасе
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 20:00
Палермо
1 : 0
Брешиа
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
1
Брешиа
0
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 21 тур
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 17:00
Брешиа
2 : 0
Парма
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 17:00
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Брешиа
2
Парма
0
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 17:00
Фиорентина
3 : 2
Брешиа
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
3
Брешиа
2
был в запасе
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 17:00
Брешиа
1 : 2
Чезена
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Брешиа
1
Чезена
2
был в запасе
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:00
Катания
1 : 0
Брешиа
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Катания
1
Брешиа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 17:00
Брешиа
1 : 0
Сампдория
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Брешиа
1
Сампдория
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 22:45
Милан
3 : 0
Брешиа
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
3
Брешиа
0
был в запасе
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 17:00
Брешиа
0 : 0
Дженоа
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 17:00
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Брешиа
0
Дженоа
0
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
Брешиа
1 : 1
Ювентус
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Брешиа
1
Ювентус
1
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 22:45
Интер
1 : 1
Брешиа
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
1
Брешиа
1
был в запасе
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 17:00
Брешиа
0 : 1
Наполи
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 17:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Брешиа
0
Наполи
1
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 16:00
Лечче
2 : 1
Брешиа
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
2
Брешиа
1
был в запасе
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 16:00
Брешиа
0 : 1
Удинезе
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 16:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Брешиа
0
Удинезе
1
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур