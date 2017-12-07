Панайотис Коне
№33
Полузащитник
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Команда
Возраст
33
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
Аустрия
0 : 0
АЕК
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Аустрия
0
АЕК
0
был в запасе
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 23:05
АЕК
2 : 2
Риека
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
АЕК
2
Риека
2
был в запасе