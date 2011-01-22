Симоне Далламано
№23
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 20:00
Палермо
1 : 0
Брешиа
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
1
Брешиа
0
был в запасе
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 17:00
Фиорентина
3 : 2
Брешиа
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
3
Брешиа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 17:00
Брешиа
1 : 2
Чезена
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Брешиа
1
Чезена
2
был в запасе
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:00
Катания
1 : 0
Брешиа
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Катания
1
Брешиа
0
был в запасе
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 17:00
Брешиа
1 : 0
Сампдория
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Брешиа
1
Сампдория
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 17:00
Брешиа
0 : 0
Дженоа
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 17:00
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Брешиа
0
Дженоа
0
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 22:45
Интер
1 : 1
Брешиа
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
1
Брешиа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 17:00
Брешиа
0 : 1
Наполи
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Брешиа
0
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 16:00
Лечче
2 : 1
Брешиа
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
2
Брешиа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 16:00
Брешиа
0 : 1
Удинезе
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Брешиа
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 16:00
Лацио
1 : 0
Брешиа
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
1
Брешиа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 16:00
Бари
2 : 1
Брешиа
84'
84'
84'
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 16:00
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Бари
2
Брешиа
1
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 21:45
Брешиа
2 : 1
Рома
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Брешиа
2
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 16:00
Кьево
0 : 1
Брешиа
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
0
Брешиа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 13:30
Брешиа
3 : 2
Палермо
3'
3'
3'
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 13:30
3'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Брешиа
3
Палермо
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 21:45
Парма
2 : 0
Брешиа
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
2
Брешиа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур