Адам Вош
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
32
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.08.2012 21 авг. 2012 вт 21:45
Базель
1 : 2
ЧФР Клуж
21.08.2012 21 авг. 2012 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Базель
1
ЧФР Клуж
2
был в запасе