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Гаэтано Берарди
№28
Защитник
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Команда
Лидс
Возраст
32
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
италия. серия а
Сезон:
2020/2021
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Лидс
3 : 1
Вест Бромвич
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
минуты: 1' - 70'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Лидс
3
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 70' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
18.05.2021
18 мая 2021
вт
20:00
Саутгемптон
0 : 2
Лидс
18.05.2021
18 мая 2021
вт
20:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Саутгемптон
0
Лидс
2
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
15.05.2021
15 мая 2021
сб
14:30
Бернли
0 : 4
Лидс
15.05.2021
15 мая 2021
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Бернли
0
Лидс
4
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:30
Лидс
3 : 1
Тоттенхэм
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Лидс
3
Тоттенхэм
1
был в запасе
01.05.2021
01 мая 2021
сб
17:00
Брайтон & Хов
2 : 0
Лидс
01.05.2021
01 мая 2021
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Брайтон & Хов
2
Лидс
0
был в запасе
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
Лидс
0 : 0
Манчестер Юнайтед
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Лидс
0
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
19.04.2021
19 апр. 2021
пн
22:00
Лидс
1 : 1
Ливерпуль
19.04.2021
19 апр. 2021
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Лидс
1
Ливерпуль
1
был в запасе
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:30
Манчестер Сити
1 : 2
Лидс
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Сити
1
Лидс
2
был в запасе