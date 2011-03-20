Камалу (Франк Камалу Дин Салиху)
№27
Защитник
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Команда
Возраст
30
Рост
175
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.03.2011 20 марта 2011 вс 17:00
Ювентус
2 : 1
Брешиа
20.03.2011 20 марта 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
2
Брешиа
1
был в запасе