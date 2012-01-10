Виктор Хьюго Мареко
№17
Защитник
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Команда
Возраст
37
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.01.2012 10 янв. 2012 вт 22:59
Лацио
3 : 2
Верона
90'
90'
90'
10.01.2012 10 янв. 2012 вт 22:59
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
3
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/8 финала