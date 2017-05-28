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Марко Дзамбелли
№13
Защитник
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Команда
Фоджа
Возраст
35
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2010/2011
28.05.2017
28 мая 2017
вс
21:45
Палермо
2 : 1
Эмполи
28.05.2017
28 мая 2017
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
2
Эмполи
1
был в запасе
21.05.2017
21 мая 2017
вс
16:00
Эмполи
0 : 1
Аталанта
21.05.2017
21 мая 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Эмполи
0
Аталанта
1
был в запасе
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
Эмполи
1 : 3
Сассуоло
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Эмполи
1
Сассуоло
3
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:00
Милан
1 : 2
Эмполи
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:00
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1
Эмполи
2
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:00
Фиорентина
1 : 2
Эмполи
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1
Эмполи
2
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
16:00
Эмполи
1 : 1
Пескара
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
1
Пескара
1
был в запасе
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
21:45
Рома
2 : 0
Эмполи
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
2
Эмполи
0
был в запасе
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:30
Эмполи
2 : 3
Наполи
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Эмполи
2
Наполи
3
был в запасе
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
Кьево
4 : 0
Эмполи
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кьево
4
Эмполи
0
был в запасе
05.03.2017
05 марта 2017
вс
17:00
Эмполи
0 : 2
Дженоа
05.03.2017
05 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Эмполи
0
Дженоа
2
был в запасе
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:45
Ювентус
2 : 0
Эмполи
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
2
Эмполи
0
был в запасе
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:45
Эмполи
1 : 2
Лацио
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Эмполи
1
Лацио
2
был в запасе
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
Интер
2 : 0
Эмполи
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
2
Эмполи
0
был в запасе
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
17:00
Эмполи
1 : 1
Торино
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Эмполи
1
Торино
1
был в запасе
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
Кротоне
4 : 1
Эмполи
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кротоне
4
Эмполи
1
был в запасе
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
17:00
Сассуоло
3 : 0
Эмполи
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сассуоло
3
Эмполи
0
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:45
Эмполи
1 : 4
Милан
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:45
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Эмполи
1
Милан
4
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
14:30
Пескара
0 : 4
Эмполи
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Пескара
0
Эмполи
4
был в запасе
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
Эмполи
0 : 0
Рома
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Эмполи
0
Рома
0
был в запасе
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
Наполи
2 : 0
Эмполи
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
2
Эмполи
0
был в запасе
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