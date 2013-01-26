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Давиде Москарделли
№9
Нападающий
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Команда
Ареццо
Возраст
41
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
20:00
Лацио
0 : 1
Кьево
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0
Кьево
1
был в запасе
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
Кьево
1 : 1
Парма
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
1
Парма
1
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
Кьево
1 : 0
Аталанта
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1
Аталанта
0
был в запасе
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
Торино
2 : 0
Кьево
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
2
Кьево
0
был в запасе
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
17:00
Кьево
1 : 0
Рома
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Кьево
1
Рома
0
был в запасе
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
17:00
Дженоа
2 : 4
Кьево
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
2
Кьево
4
был в запасе
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Сиена
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
0
Сиена
0
был в запасе
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
Кьево
2 : 2
Удинезе
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Кьево
2
Удинезе
2
был в запасе
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
20:00
Милан
5 : 1
Кьево
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
5
Кьево
1
был в запасе
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
22:45
Кьево
2 : 0
Пескара
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кьево
2
Пескара
0
был в запасе
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
22:45
Наполи
1 : 0
Кьево
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
22:45
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
1
Кьево
0
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:00
Кьево
1 : 1
Фиорентина
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кьево
1
Фиорентина
1
был в запасе
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
19:00
Кьево
2 : 1
Сампдория
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Кьево
2
Сампдория
1
был в запасе
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
16:00
Палермо
4 : 1
Кьево
67'
67'
67'
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Палермо
4
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
21:45
Кьево
0 : 2
Интер
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
0
Интер
2
был в запасе
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
21:45
Ювентус
2 : 0
Кьево
90'
90'
90'
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
21:45
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
2
Кьево
0
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
13:30
Кьево
1 : 3
Лацио
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
13:30
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
1
Лацио
3
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
21:45
Парма
2 : 0
Кьево
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
21:45
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Парма
2
Кьево
0
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур