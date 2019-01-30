Сирил Теро
№77
Нападающий
Подписаться
Команда
Фиорентина
Возраст
38
Рост
189
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.01.2019 30 янв. 2019 ср 20:15
Фиорентина
7 : 1
Рома
30.01.2019 30 янв. 2019 ср 20:15
был в запасе
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
7
Рома
1
был в запасе
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 17:00
Торино
0 : 2
Фиорентина
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Торино
0
Фиорентина
2
был в запасе