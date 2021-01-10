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Фабио Писакане
№19
Защитник
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Команда
Кальяри
Возраст
35
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
20:00
Фиорентина
1 : 0
Кальяри
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
1
Кальяри
0
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
14:30
Кальяри
1 : 2
Беневенто
90'
90'
90'
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
14:30
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
1
Беневенто
2
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Кальяри
1 : 4
Наполи
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
1
Наполи
4
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Рома
3 : 2
Кальяри
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3
Кальяри
2
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Кальяри
1 : 1
Удинезе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
1
Удинезе
1
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Парма
0 : 0
Кальяри
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0
Кальяри
0
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
14:30
Кальяри
1 : 3
Интер
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1
Интер
3
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
20:00
Кальяри
2 : 2
Специя
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
2
Специя
2
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
22:45
Ювентус
2 : 0
Кальяри
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
2
Кальяри
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:00
Кальяри
2 : 0
Сампдория
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Кальяри
2
Сампдория
0
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
22:45
Болонья
3 : 2
Кальяри
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
3
Кальяри
2
был в запасе