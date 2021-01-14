Марко Д'Алессандро
№77
Полузащитник
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Команда
СПАЛ
Возраст
30
Рост
173
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.01.2021 14 янв. 2021 чт 19:30
Сассуоло
0 : 2
СПАЛ
14.01.2021 14 янв. 2021 чт 19:30
минуты: 1' - 68'
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0
СПАЛ
2
минуты: 1' - 68' / Италия. Кубок, 1/8 финала