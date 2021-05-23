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Франческо Капуто
№11
Нападающий
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Команда
Сассуоло
Возраст
33
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига наций. лига а
товарищеские матчи. сборные
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2010/2011
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
Сассуоло
2 : 0
Лацио
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
2
Лацио
0
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:00
Парма
1 : 3
Сассуоло
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:00
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
1
Сассуоло
3
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
Сассуоло
1 : 3
Ювентус
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
1
Ювентус
3
был в запасе
09.05.2021
09 мая 2021
вс
13:30
Дженоа
1 : 2
Сассуоло
09.05.2021
09 мая 2021
вс
13:30
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
1
Сассуоло
2
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
17.03.2021
17 марта 2021
ср
17:00
Торино
3 : 2
Сассуоло
17.03.2021
17 марта 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
3
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:00
Сассуоло
3 : 2
Верона
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
3
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:00
Удинезе
2 : 0
Сассуоло
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
2
Сассуоло
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
20:30
Сассуоло
3 : 3
Наполи
90'
90'
90'
03.03.2021
03 марта 2021
ср
20:30
90'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
3
Наполи
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
22:45
Сассуоло
1 : 1
Болонья
52'
52'
52'
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
22:45
52'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
1
Болонья
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
20:00
Кротоне
1 : 2
Сассуоло
49'
49'
49'
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
20:00
49'
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 22 тур
Кротоне
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 22 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:00
Сассуоло
1 : 2
Специя
25'
25'
25'
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:00
25'
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1
Специя
2
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Кальяри
1 : 1
Сассуоло
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
1
Сассуоло
1
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
20:00
Лацио
2 : 1
Сассуоло
6'
6'
6'
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
20:00
6'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
2
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Сассуоло
1 : 1
Парма
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
1
Парма
1
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
22:45
Ювентус
3 : 1
Сассуоло
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
3
Сассуоло
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Сассуоло
2 : 1
Дженоа
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Аталанта
5 : 1
Сассуоло
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 56'
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
5
Сассуоло
1
минуты: 1' - 56' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Сампдория
2 : 3
Сассуоло
56'
34'
56'
34'
56'
34'
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
56'
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 14 тур
Сампдория
2
Сассуоло
3
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Сассуоло
1 : 2
Милан
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
1
Милан
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Фиорентина
1 : 1
Сассуоло
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
1
Сассуоло
1
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
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