Луиджи Рана
№30
Нападающий
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Команда
Бари
Возраст
34
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 17:00
Лечче
0 : 1
Бари
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Лечче
0
Бари
1
был в запасе
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:00
Бари
1 : 1
Палермо
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Бари
1
Палермо
1
был в запасе
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 17:00
Рома
1 : 0
Бари
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
1
Бари
0
был в запасе
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 17:00
Сампдория
3 : 0
Бари
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 53'
Италия. Серия А, 15 тур
Сампдория
3
Бари
0
минуты: 1' - 53' / Италия. Серия А, 15 тур
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 17:00
Бари
1 : 1
Чезена
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 14 тур
Бари
1
Чезена
1
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 14 тур
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 17:00
Катания
1 : 0
Бари
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 17:00
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Катания
1
Бари
0
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур