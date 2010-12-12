Джанлука Галассо
№28
Защитник
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Команда
Бари
Возраст
37
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 17:00
Рома
1 : 0
Бари
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
1
Бари
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 17:00
Сампдория
3 : 0
Бари
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Сампдория
3
Бари
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 17:00
Бари
1 : 1
Чезена
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Бари
1
Чезена
1
был в запасе
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 17:00
Катания
1 : 0
Бари
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Катания
1
Бари
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 17:00
Бари
0 : 1
Парма
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Бари
0
Парма
1
был в запасе
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
Кьево
0 : 0
Бари
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кьево
0
Бари
0
был в запасе
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 17:00
Бари
2 : 3
Милан
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Бари
2
Милан
3
был в запасе