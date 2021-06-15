Данилу Перейра №13 Полузащитник Подписаться

Команда ПСЖ

Возраст 29

Рост 187

Вес 77

Стал рекордным трансфером для «Маритиму» – клуб продал его за 4,5 миллиона евро. Нетипично мало для португальских клубов даже калибра «Маритиму».