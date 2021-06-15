Данилу Перейра
№13
Полузащитник
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Команда
ПСЖ
Возраст
29
Рост
187
Вес
77
Стал рекордным трансфером для «Маритиму» – клуб продал его за 4,5 миллиона евро. Нетипично мало для португальских клубов даже калибра «Маритиму».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.06.2021 15 июня 2021 вт 19:00
Венгрия
0 : 3
Португалия
15.06.2021 15 июня 2021 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Чемпионат Европы, 1 тур
Венгрия
0
Португалия
3
минуты: 1' - 90' / Чемпионат Европы, 1 тур