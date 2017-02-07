Адам Пинтер
№77
Защитник
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Команда
Возраст
33
Рост
190
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.02.2017 07 февр. 2017 вт 22:45
Гройтер Фюрт
0 : 2
Боруссия
07.02.2017 07 февр. 2017 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/8 финала
Гройтер Фюрт
0
Боруссия
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/8 финала