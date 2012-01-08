Алекс Пинарди
№6
Полузащитник
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Команда
Возраст
40
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
Новара
0 : 3
Фиорентина
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
минуты: 50' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Новара
0
Фиорентина
3
минуты: 50' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 20:00
Новара
2 : 1
Парма
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 31'
Италия. Серия А, 13 тур
Новара
2
Парма
1
минуты: 1' - 31' / Италия. Серия А, 13 тур
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 17:00
Дженоа
1 : 0
Новара
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 17:00
минуты: 59' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
1
Новара
0
минуты: 59' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 22:45
Новара
0 : 2
Рома
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 22:45
минуты: 53' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Новара
0
Рома
2
минуты: 53' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
26.10.2011 26 окт. 2011 ср 21:45
Новара
1 : 1
Сиена
26.10.2011 26 окт. 2011 ср 21:45
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 9 тур
Новара
1
Сиена
1
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 9 тур
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 16:00
Удинезе
3 : 0
Новара
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
3
Новара
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 13:30
Новара
3 : 3
Катания
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 13:30
минуты: 34' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Новара
3
Катания
3
минуты: 34' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 16:00
Кьево
2 : 2
Новара
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кьево
2
Новара
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур