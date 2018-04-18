Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Серхио Рамос
Марио Фернандес
Ивица Олич
Матвей Сафонов
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Кристиан Эриксен
Антонио Рюдигер
Денис Черышев
Патрик Шик
Испания
Россия
Италия
Нидерланды
Португалия
Украина
Бельгия
Англия
Франция
Шотландия
Финляндия
Краснодар
ЦСКА
Уфа
Барселона
Реал
Крылья Советов
Эвертон
Тамбов
Спартак
Зенит
Ростов
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Испания
Россия
Серхио Рамос
Марио Фернандес
Ивица Олич
Матвей Сафонов
Лига чемпионов
Станислав Черчесов
Неймар
Игорь Акинфеев
Криштиану Роналду
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Поделиться:
Симон Ланер
№4
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
37
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2013/2014
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Верона
0 : 1
Сассуоло
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
0
Сассуоло
1
был в запасе
10.03.2018
10 марта 2018
сб
22:45
Верона
1 : 0
Кьево
10.03.2018
10 марта 2018
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
1
Кьево
0
был в запасе
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
Верона
2 : 1
Торино
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
2
Торино
1
был в запасе
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
22:45
Верона
1 : 3
Ювентус
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
1
Ювентус
3
был в запасе
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
Удинезе
4 : 0
Верона
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
4
Верона
0
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
Верона
0 : 5
Фиорентина
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
0
Фиорентина
5
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
21:45
Верона
1 : 3
Наполи
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
1
Наполи
3
был в запасе