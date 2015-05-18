Габриэле Перицо
№24
Защитник
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Команда
Чезена
Возраст
37
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.05.2015 18 мая 2015 пн 22:00
Наполи
3 : 2
Чезена
18.05.2015 18 мая 2015 пн 22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
3
Чезена
2
был в запасе
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
Чезена
2 : 3
Сассуоло
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Чезена
2
Сассуоло
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
03.05.2015 03 мая 2015 вс 16:00
Фиорентина
3 : 1
Чезена
03.05.2015 03 мая 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
3
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Чезена
2 : 2
Аталанта
64'
64'
64'
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Чезена
2
Аталанта
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 16:00
Дженоа
3 : 1
Чезена
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
3
Чезена
1
был в запасе
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 19:00
Сампдория
0 : 0
Чезена
30'
30'
30'
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
0
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 13:30
Чезена
0 : 1
Кьево
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Чезена
0
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:00
Верона
3 : 3
Чезена
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
3
Чезена
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
Чезена
0 : 1
Рома
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Чезена
0
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
15.03.2015 15 марта 2015 вс 22:45
Интер
1 : 1
Чезена
15.03.2015 15 марта 2015 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
1
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
08.03.2015 08 марта 2015 вс 14:30
Чезена
0 : 0
Палермо
08.03.2015 08 марта 2015 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Чезена
0
Палермо
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
01.03.2015 01 марта 2015 вс 17:00
Чезена
1 : 0
Удинезе
90'
90'
90'
01.03.2015 01 марта 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Чезена
1
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 22:45
Чезена
2 : 2
Ювентус
19'
19'
19'
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 22:45
минуты: 1' - 57'
Италия. Серия А, 23 тур
Чезена
2
Ювентус
2
минуты: 1' - 57' / Италия. Серия А, 23 тур
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 17:00
Эмполи
2 : 0
Чезена
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2
Чезена
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 17:00
Чезена
2 : 1
Лацио
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Чезена
2
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 17:00
Парма
1 : 2
Чезена
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Парма
1
Чезена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 17:00
Чезена
2 : 3
Торино
30'
30'
30'
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Чезена
2
Торино
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 17:00
Чезена
1 : 1
Сампдория
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 17:00
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 12 тур
Чезена
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 12 тур
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 17:00
Кьево
2 : 1
Чезена
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кьево
2
Чезена
1
был в запасе
03.11.2014 03 нояб. 2014 пн 21:00
Чезена
1 : 1
Верона
03.11.2014 03 нояб. 2014 пн 21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Чезена
1
Верона
1
был в запасе