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Никола Ригони
№4
Полузащитник
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Команда
Кьево
Возраст
30
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2010/2011
25.05.2019
25 мая 2019
сб
19:00
Фрозиноне
0 : 0
Кьево
90'
90'
90'
25.05.2019
25 мая 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
13.05.2019
13 мая 2019
пн
22:00
Интер
2 : 0
Кьево
36'
76'
36'
76'
36'
76'
13.05.2019
13 мая 2019
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
04.05.2019
04 мая 2019
сб
19:00
Кьево
0 : 4
СПАЛ
04.05.2019
04 мая 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0
СПАЛ
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
Кьево
1 : 1
Парма
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
1
Парма
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
Лацио
1 : 2
Кьево
55'
55'
55'
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
1
Кьево
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
19:00
Кьево
1 : 3
Наполи
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
1
Наполи
3
был в запасе
04.04.2019
04 апр. 2019
чт
20:00
Сассуоло
4 : 0
Кьево
04.04.2019
04 апр. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
4
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.03.2019
03 марта 2019
вс
14:30
Торино
3 : 0
Кьево
73'
73'
73'
03.03.2019
03 марта 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Торино
3
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Дженоа
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Кьево
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
1
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
08.02.2019
08 февр. 2019
пт
22:30
Кьево
0 : 3
Рома
08.02.2019
08 февр. 2019
пт
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кьево
0
Рома
3
был в запасе
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
17:00
Эмполи
2 : 2
Кьево
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2
Кьево
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
14:30
Кьево
3 : 4
Фиорентина
47'
47'
47'
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
3
Фиорентина
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
21.01.2019
21 янв. 2019
пн
22:30
Ювентус
3 : 0
Кьево
21.01.2019
21 янв. 2019
пн
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
3
Кьево
0
был в запасе
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Кьево
1 : 0
Фрозиноне
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1
Фрозиноне
0
был в запасе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
17:00
Сампдория
2 : 0
Кьево
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
2
Кьево
0
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:00
Кьево
1 : 1
Интер
61'
61'
61'
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Кьево
1
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
14:30
СПАЛ
0 : 0
Кьево
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
СПАЛ
0
Кьево
0
был в запасе
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
20:00
Кьево
1 : 1
Лацио
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
1
Лацио
1
был в запасе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
16:00
Кьево
1 : 5
Аталанта
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 9 тур
Кьево
1
Аталанта
5
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 9 тур
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