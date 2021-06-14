Камиль Глик
№15
Защитник
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Команда
Беневенто
Возраст
33
Рост
190
Вес
81
Два сезона играл в третьей команде «Реала», а в Италии один из рэперов даже написал про него песню. Кстати, у Глика есть немецкий паспорт, в котором игрок записан как Glück.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.06.2021 14 июня 2021 пн 19:00
Польша
1 : 2
Словакия
14.06.2021 14 июня 2021 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Чемпионат Европы, 1 тур
Польша
1
Словакия
2
минуты: 1' - 90' / Чемпионат Европы, 1 тур