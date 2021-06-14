Камиль Глик №15 Защитник Подписаться

Команда Беневенто

Возраст 33

Рост 190

Вес 81

Два сезона играл в третьей команде «Реала», а в Италии один из рэперов даже написал про него песню. Кстати, у Глика есть немецкий паспорт, в котором игрок записан как Glück.