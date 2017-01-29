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Эрнанес (Андерсон Эрнанес де Карвальо)
№10
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
Сассуоло
0 : 2
Ювентус
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сассуоло
0
Ювентус
2
был в запасе
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
14:30
Ювентус
2 : 0
Лацио
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
2
Лацио
0
был в запасе
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
22:45
Фиорентина
2 : 1
Ювентус
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
2
Ювентус
1
был в запасе
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:45
Ювентус
1 : 0
Рома
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
1
Рома
0
был в запасе
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
17:00
Торино
1 : 3
Ювентус
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
1
Ювентус
3
был в запасе
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
22:45
Ювентус
3 : 1
Аталанта
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
3
Аталанта
1
был в запасе
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
17:00
Дженоа
3 : 1
Ювентус
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
3
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:45
Ювентус
3 : 0
Пескара
69'
69'
69'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:45
69'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
3
Пескара
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:00
Кьево
1 : 2
Ювентус
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Кьево
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:45
Ювентус
2 : 1
Наполи
61'
61'
61'
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:45
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 11 тур
Ювентус
2
Наполи
1
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 11 тур
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
Ювентус
4 : 1
Сампдория
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
4
Сампдория
1
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:45
Милан
1 : 0
Ювентус
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:45
минуты: 1' - 87'
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
1
Ювентус
0
минуты: 1' - 87' / Италия. Серия А, 9 тур
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:45
Ювентус
2 : 1
Удинезе
66'
66'
66'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
2
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
13:30
Эмполи
0 : 3
Ювентус
50'
50'
50'
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Эмполи
0
Ювентус
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
19:00
Палермо
0 : 1
Ювентус
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Палермо
0
Ювентус
1
был в запасе
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
19:00
Интер
2 : 1
Ювентус
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
2
Ювентус
1
был в запасе
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
19:00
Ювентус
3 : 1
Сассуоло
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
19:00
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
3
Сассуоло
1
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
19:00
Лацио
0 : 1
Ювентус
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
0
Ювентус
1
был в запасе
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:45
Ювентус
2 : 1
Фиорентина
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:45
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Ювентус
2
Фиорентина
1
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур