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Коронавирус
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Пабло Пинтос
№87
Защитник
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Команда
Возраст
33
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
15.05.2011
15 мая 2011
вс
22:00
Хетафе
2 : 0
Осасуна
15.05.2011
15 мая 2011
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
2
Осасуна
0
был в запасе
10.05.2011
10 мая 2011
вт
22:55
Реал
4 : 0
Хетафе
10.05.2011
10 мая 2011
вт
22:55
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Реал
4
Хетафе
0
был в запасе
07.05.2011
07 мая 2011
сб
19:00
Хетафе
2 : 0
Альмерия
07.05.2011
07 мая 2011
сб
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
2
Альмерия
0
был в запасе
01.05.2011
01 мая 2011
вс
20:00
Вильярреал
2 : 1
Хетафе
01.05.2011
01 мая 2011
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
2
Хетафе
1
был в запасе
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
19:00
Хетафе
1 : 0
Севилья
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе
1
Севилья
0
был в запасе
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
21:00
Хетафе
2 : 4
Валенсия
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
2
Валенсия
4
был в запасе
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:00
Хетафе
0 : 1
Расинг
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
0
Расинг
1
был в запасе
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
20:00
Хетафе
4 : 1
Депортиво
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
20:00
минуты: 69' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
4
Депортиво
1
минуты: 69' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
19:00
Хетафе
1 : 3
Эспаньол
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
1
Эспаньол
3
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
Хетафе
0 : 4
Реал Сосьедад
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
0
Реал Сосьедад
4
был в запасе
03.01.2011
03 янв. 2011
пн
23:55
Хетафе
2 : 3
Реал
03.01.2011
03 янв. 2011
пн
23:55
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
2
Реал
3
был в запасе
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
19:00
Альмерия
2 : 3
Хетафе
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Альмерия
2
Хетафе
3
был в запасе
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
20:00
Хетафе
1 : 0
Вильярреал
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
1
Вильярреал
0
был в запасе
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
19:00
Хетафе
3 : 0
Мальорка
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Хетафе
3
Мальорка
0
был в запасе
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
22:00
Севилья
1 : 3
Хетафе
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1
Хетафе
3
был в запасе
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
23:00
Валенсия
2 : 0
Хетафе
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
2
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
Хетафе
3 : 0
Спортинг
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
3
Спортинг
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
18:00
Хетафе
3 : 0
Эркулес
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
18:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
3
Эркулес
0
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 6 тур