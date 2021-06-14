Матей Выдра №20 Нападающий Подписаться

Команда Бернли

Возраст 29

Рост 179

Вес 69

Владеет профессией плотника. Еще Выдра – покровитель детского дома: «Сказал, что не буду давать денег, а куплю нужное. Мама за этим следит. Хочу делать счастливыми детей».