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Матей Выдра
№20
Нападающий
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Команда
Бернли
Возраст
29
Рост
179
Вес
69
Владеет профессией плотника. Еще Выдра – покровитель детского дома: «Сказал, что не буду давать денег, а куплю нужное. Мама за этим следит. Хочу делать счастливыми детей».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
чемпионат европы
товарищеские матчи. сборные
англия. премьер-лига
отборочные матчи к чм. европа
англия. кубок
лига наций. лига в
лига европы квалификация
италия. серия а
Сезон:
2020
14.06.2021
14 июня 2021
пн
16:00
Шотландия
0 : 2
Чехия
14.06.2021
14 июня 2021
пн
16:00
минуты: 72' - 90'
Чемпионат Европы, 1 тур
Шотландия
0
Чехия
2
минуты: 72' - 90' / Чемпионат Европы, 1 тур