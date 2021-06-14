Матей Выдра
№20
Нападающий
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Команда
Бернли
Возраст
29
Рост
179
Вес
69
Владеет профессией плотника. Еще Выдра – покровитель детского дома: «Сказал, что не буду давать денег, а куплю нужное. Мама за этим следит. Хочу делать счастливыми детей».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.06.2021 14 июня 2021 пн 16:00
Шотландия
0 : 2
Чехия
14.06.2021 14 июня 2021 пн 16:00
минуты: 72' - 90'
Чемпионат Европы, 1 тур
Шотландия
0
Чехия
2
минуты: 72' - 90' / Чемпионат Европы, 1 тур