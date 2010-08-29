Камилло Сиано
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
31
Рост
177
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 21:45
Фиорентина
1 : 1
Наполи
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Фиорентина
1
Наполи
1
был в запасе