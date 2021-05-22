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Маттиа Перин
№1
Вратарь
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Команда
Дженоа
Возраст
28
Рост
188
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2010/2011
22.05.2021
22 мая 2021
сб
21:45
Кальяри
0 : 1
Дженоа
22.05.2021
22 мая 2021
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
0
Дженоа
1
был в запасе
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
Дженоа
3 : 4
Аталанта
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
3
Аталанта
4
был в запасе
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
Болонья
0 : 2
Дженоа
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Болонья
0
Дженоа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
13:30
Дженоа
1 : 2
Сассуоло
09.05.2021
09 мая 2021
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
13:30
Лацио
4 : 3
Дженоа
02.05.2021
02 мая 2021
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
4
Дженоа
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
Дженоа
2 : 0
Специя
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
2
Специя
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
Дженоа
2 : 2
Беневенто
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
2
Беневенто
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
13:30
Милан
2 : 1
Дженоа
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Ювентус
3 : 1
Дженоа
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
3
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Дженоа
1 : 1
Фиорентина
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Дженоа
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
19.03.2021
19 марта 2021
пт
22:45
Парма
1 : 2
Дженоа
19.03.2021
19 марта 2021
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
1
Дженоа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
22:45
Дженоа
1 : 1
Удинезе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Дженоа
1 : 1
Сампдория
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Интер
3 : 0
Дженоа
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
3
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:00
Дженоа
2 : 2
Верона
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
2
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:00
Торино
0 : 0
Дженоа
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
22:45
Дженоа
2 : 1
Наполи
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Кротоне
0 : 3
Дженоа
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Кротоне
0
Дженоа
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Дженоа
1 : 0
Кальяри
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
1
Кальяри
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
Аталанта
0 : 0
Дженоа
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
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