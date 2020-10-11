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Адем Льяич
№22
Нападающий
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Команда
Бешикташ
Возраст
29
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига в
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
отбор че-2020
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
21:45
Сербия
0 : 1
Венгрия
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
21:45
минуты: 1' - 46'
Лига наций. Лига В, 3 тур
Сербия
0
Венгрия
1
минуты: 1' - 46' / Лига наций. Лига В, 3 тур
03.09.2020
03 сент. 2020
чт
21:45
Россия
3 : 1
Сербия
03.09.2020
03 сент. 2020
чт
21:45
минуты: 85' - 90'
Лига наций. Лига В, 1 тур
Россия
3
Сербия
1
минуты: 85' - 90' / Лига наций. Лига В, 1 тур