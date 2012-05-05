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Фабио Симплисио
№30
Полузащитник
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Команда
Возраст
41
Рост
173
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
05.05.2012
05 мая 2012
сб
21:45
Рома
2 : 2
Катания
05.05.2012
05 мая 2012
сб
21:45
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
2
Катания
2
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
01.05.2012
01 мая 2012
вт
19:00
Кьево
0 : 0
Рома
01.05.2012
01 мая 2012
вт
19:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
0
Рома
0
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
21:45
Рома
2 : 2
Наполи
88'
88'
88'
88'
88'
88'
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
21:45
88'
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
2
Наполи
2
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
Рома
1 : 2
Фиорентина
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
1
Фиорентина
2
был в запасе
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
21:45
Ювентус
4 : 0
Рома
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
4
Рома
0
был в запасе
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
13:30
Рома
5 : 2
Новара
55'
55'
55'
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
13:30
55'
минуты: 1' - 57'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
5
Новара
2
минуты: 1' - 57' / Италия. Серия А, 30 тур
24.03.2012
24 марта 2012
сб
20:00
Милан
2 : 1
Рома
24.03.2012
24 марта 2012
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
2
Рома
1
был в запасе
19.03.2012
19 марта 2012
пн
22:45
Рома
1 : 0
Дженоа
19.03.2012
19 марта 2012
пн
22:45
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
1
Дженоа
0
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
10.03.2012
10 марта 2012
сб
22:45
Палермо
0 : 1
Рома
10.03.2012
10 марта 2012
сб
22:45
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Палермо
0
Рома
1
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
04.03.2012
04 марта 2012
вс
17:00
Рома
1 : 2
Лацио
04.03.2012
04 марта 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
13.02.2012
13 февр. 2012
пн
22:45
Сиена
1 : 0
Рома
13.02.2012
13 февр. 2012
пн
22:45
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 23 тур
Сиена
1
Рома
0
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 23 тур
08.02.2012
08 февр. 2012
ср
22:00
Катания
1 : 1
Рома
7'
7'
7'
08.02.2012
08 февр. 2012
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Катания
1
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
17:00
Рома
4 : 0
Интер
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
4
Интер
0
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
20:00
Рома
5 : 1
Чезена
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
5
Чезена
1
был в запасе
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
17:00
Рома
2 : 0
Кьево
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
2
Кьево
0
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 17 тур
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
22:45
Наполи
1 : 3
Рома
88'
88'
88'
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
22:45
88'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1
Рома
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
12.12.2011
12 дек. 2011
пн
22:45
Рома
1 : 1
Ювентус
12.12.2011
12 дек. 2011
пн
22:45
минуты: 58' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1
Ювентус
1
минуты: 58' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
17:00
Фиорентина
3 : 0
Рома
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
17:00
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
3
Рома
0
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
25.11.2011
25 нояб. 2011
пт
22:45
Удинезе
2 : 0
Рома
25.11.2011
25 нояб. 2011
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
2
Рома
0
был в запасе
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
22:45
Новара
0 : 2
Рома
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Новара
0
Рома
2
был в запасе
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