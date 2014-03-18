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Гильермо Бурдиссо
№2
Защитник
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Команда
Возраст
33
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
18.03.2014
18 марта 2014
вт
22:45
Челси
2 : 0
Галатасарай
18.03.2014
18 марта 2014
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Челси
2
Галатасарай
0
был в запасе