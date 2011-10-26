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Нванкво Обиора
№4
Полузащитник
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Команда
Академика
Возраст
29
Рост
183
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
21:45
Милан
4 : 1
Парма
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
21:45
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
4
Парма
1
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 9 тур
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
13:30
Ювентус
4 : 1
Парма
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
4
Парма
1
был в запасе