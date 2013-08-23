Рубен Суарес
№21
Нападающий
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Команда
Возраст
42
Рост
168
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 21:00
Хетафе
2 : 2
Альмерия
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 21:00
минуты: 69' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
2
Альмерия
2
минуты: 69' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
19.08.2013 19 авг. 2013 пн 22:59
Альмерия
2 : 3
Вильярреал
19.08.2013 19 авг. 2013 пн 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Альмерия
2
Вильярреал
3
был в запасе