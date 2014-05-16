Мигель Пальярдо
№14
Полузащитник
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Команда
Хартс
Возраст
34
Рост
173
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2014 16 мая 2014 пт 22:00
Малага
1 : 0
Леванте
16.05.2014 16 мая 2014 пт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Малага
1
Леванте
0
был в запасе
25.04.2014 25 апр. 2014 пт 22:00
Эльче
1 : 1
Леванте
25.04.2014 25 апр. 2014 пт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Эльче
1
Леванте
1
был в запасе
09.03.2014 09 марта 2014 вс 21:00
Реал
3 : 0
Леванте
62'
62'
62'
09.03.2014 09 марта 2014 вс 21:00
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 27 тур
Реал
3
Леванте
0
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 27 тур
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 20:00
Леванте
1 : 0
Альмерия
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 20:00
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Леванте
1
Альмерия
0
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 24 тур