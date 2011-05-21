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Мигель Робусте
№22
Защитник
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Команда
Херес
Возраст
36
Рост
177
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2010/2011
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:55
Леванте
1 : 2
Сарагоса
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:55
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
1
Сарагоса
2
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:00
Расинг
1 : 1
Леванте
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Расинг
1
Леванте
1
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
Сарагоса
1 : 0
Леванте
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Сарагоса
1
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
23:00
Леванте
0 : 1
Валенсия
90'
90'
90'
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
0
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
Спортинг
1 : 1
Леванте
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Спортинг
1
Леванте
1
был в запасе
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
20:00
Леванте
2 : 0
Атлетико
85'
85'
85'
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
20:00
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
2
Атлетико
0
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:00
Эркулес
3 : 1
Леванте
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Эркулес
3
Леванте
1
был в запасе
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
Леванте
3 : 1
Расинг
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
3
Расинг
1
был в запасе
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
Малага
1 : 0
Леванте
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Малага
1
Леванте
0
был в запасе
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
19:00
Леванте
1 : 2
Депортиво
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
1
Депортиво
2
был в запасе
01.11.2010
01 нояб. 2010
пн
23:00
Мальорка
2 : 1
Леванте
01.11.2010
01 нояб. 2010
пн
23:00
минуты: 55' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Мальорка
2
Леванте
1
минуты: 55' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
Эспаньол
2 : 1
Леванте
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
2
Леванте
1
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
Леванте
2 : 1
Реал Сосьедад
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
2
Реал Сосьедад
1
был в запасе
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
18:00
Осасуна
1 : 1
Леванте
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Осасуна
1
Леванте
1
был в запасе
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
21:00
Леванте
0 : 0
Реал
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
0
Реал
0
был в запасе
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:00
Альмерия
0 : 1
Леванте
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Альмерия
0
Леванте
1
был в запасе
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:00
Хетафе
4 : 1
Леванте
77'
77'
77'
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
4
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
22:55
Леванте
1 : 4
Севилья
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
22:55
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Леванте
1
Севилья
4
был в запасе