Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Серхио Рамос
Ивица Олич
Матвей Сафонов
Марио Фернандес
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Кристиан Эриксен
Антонио Рюдигер
Патрик Шик
Лионель Месси
Испания
Россия
Англия
Бельгия
Украина
Португалия
Италия
Франция
Германия
Шотландия
Финляндия
Краснодар
Реал
ЦСКА
Барселона
Зенит
Спартак
Крылья Советов
Уфа
Аякс
Бенфика
Эйбар
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Испания
Россия
Серхио Рамос
Матвей Сафонов
Ивица Олич
Марио Фернандес
Лига чемпионов
Неймар
Станислав Черчесов
Игорь Акинфеев
Криштиану Роналду
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Поделиться:
Давид Серра
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
37
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2010/2011
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:55
Леванте
1 : 2
Сарагоса
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:55
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
1
Сарагоса
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
15.05.2011
15 мая 2011
вс
22:00
Валенсия
0 : 0
Леванте
15.05.2011
15 мая 2011
вс
22:00
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Валенсия
0
Леванте
0
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:00
Леванте
0 : 0
Спортинг
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Леванте
0
Спортинг
0
был в запасе
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:00
Расинг
1 : 1
Леванте
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Расинг
1
Леванте
1
был в запасе
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
Депортиво
0 : 1
Леванте
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Депортиво
0
Леванте
1
был в запасе
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
Леванте
1 : 1
Мальорка
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Леванте
1
Мальорка
1
был в запасе
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
22:00
Реал
2 : 0
Леванте
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Реал
2
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
20:00
Леванте
2 : 0
Хетафе
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Леванте
2
Хетафе
0
был в запасе
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:00
Севилья
4 : 1
Леванте
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
4
Леванте
1
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
Сарагоса
1 : 0
Леванте
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Сарагоса
1
Леванте
0
был в запасе
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
23:00
Леванте
0 : 1
Валенсия
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
0
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:00
Эркулес
3 : 1
Леванте
42'
42'
42'
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Эркулес
3
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
Леванте
3 : 1
Расинг
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
3
Расинг
1
был в запасе
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
Малага
1 : 0
Леванте
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Малага
1
Леванте
0
был в запасе
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
19:00
Леванте
1 : 2
Депортиво
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
1
Депортиво
2
был в запасе
01.11.2010
01 нояб. 2010
пн
23:00
Мальорка
2 : 1
Леванте
01.11.2010
01 нояб. 2010
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Мальорка
2
Леванте
1
был в запасе
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
Эспаньол
2 : 1
Леванте
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
2
Леванте
1
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
Леванте
2 : 1
Реал Сосьедад
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
минуты: 67' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 67' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
18:00
Осасуна
1 : 1
Леванте
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Осасуна
1
Леванте
1
был в запасе
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
21:00
Леванте
0 : 0
Реал
73'
73'
73'
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
0
Реал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
Показать все игры