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Родри (Серхио Родригес)
№80
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2010/2011
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
20:00
Эльче
2 : 0
Райо Вальекано
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эльче
2
Райо Вальекано
0
был в запасе
07.01.2014
07 янв. 2014
вт
-:-
Райо Вальекано
2 : 5
Вильярреал
45'
45'
45'
07.01.2014
07 янв. 2014
вт
-:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
2
Вильярреал
5
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
-:-
Сельта
0 : 2
Райо Вальекано
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
-:-
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
0
Райо Вальекано
2
был в запасе