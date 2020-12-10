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Мишель Перейра
№11
Нападающий
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Команда
ЧФР Клуж
Возраст
33
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
испания. примера
Сезон:
2020/2021
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
Янг Бойз
2 : 1
ЧФР Клуж
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 87'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Янг Бойз
2
ЧФР Клуж
1
минуты: 1' - 87' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
ЧФР Клуж
0 : 0
ЦСКА
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 61'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ЧФР Клуж
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 61' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
ЧФР Клуж
0 : 2
Рома
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ЧФР Клуж
0
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
Рома
5 : 0
ЧФР Клуж
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Рома
5
ЧФР Клуж
0
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур