Серхио Техера
№23
Полузащитник
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Команда
Химнастик
Возраст
31
Рост
181
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 19:00
Райо Вальекано
1 : 4
Эспаньол
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
1
Эспаньол
4
был в запасе