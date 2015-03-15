Йерай Гомес
№30
Вратарь
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Команда
Альмерия
Возраст
29
Рост
179
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.03.2015 15 марта 2015 вс 14:00
Альмерия
0 : 0
Вильярреал
15.03.2015 15 марта 2015 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Альмерия
0
Вильярреал
0
был в запасе
07.03.2015 07 марта 2015 сб 22:00
Эльче
1 : 0
Альмерия
07.03.2015 07 марта 2015 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эльче
1
Альмерия
0
был в запасе
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 22:00
Альмерия
0 : 0
Депортиво
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Альмерия
0
Депортиво
0
был в запасе
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 22:00
Атлетико
3 : 0
Альмерия
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Атлетико
3
Альмерия
0
был в запасе
13.02.2015 13 февр. 2015 пт 22:45
Альмерия
2 : 2
Реал Сосьедад
13.02.2015 13 февр. 2015 пт 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Альмерия
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 14:00
Кордоба
1 : 2
Альмерия
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Кордоба
1
Альмерия
2
был в запасе
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 19:00
Альмерия
1 : 0
Хетафе
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Альмерия
1
Хетафе
0
был в запасе
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 21:00
Эспаньол
3 : 0
Альмерия
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
3
Альмерия
0
был в запасе
17.01.2015 17 янв. 2015 сб 20:00
Валенсия
3 : 2
Альмерия
17.01.2015 17 янв. 2015 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
3
Альмерия
2
был в запасе
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 14:00
Альмерия
0 : 2
Севилья
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Альмерия
0
Севилья
2
был в запасе
03.01.2015 03 янв. 2015 сб 23:59
Малага
1 : 2
Альмерия
03.01.2015 03 янв. 2015 сб 23:59
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Малага
1
Альмерия
2
был в запасе
19.12.2014 19 дек. 2014 пт 22:45
Сельта
0 : 1
Альмерия
19.12.2014 19 дек. 2014 пт 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
0
Альмерия
1
был в запасе