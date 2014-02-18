Диего Ифран
№21
Нападающий
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Команда
Тенерифе
Возраст
34
Рост
170
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.02.2014 18 февр. 2014 вт -:-
Малага
0 : 1
Реал Сосьедад
18.02.2014 18 февр. 2014 вт -:-
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Малага
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе