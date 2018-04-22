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Иманол Агиррече
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
34
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
17:15
Малага
2 : 0
Реал Сосьедад
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Малага
2
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:30
Лас-Пальмас
0 : 1
Реал Сосьедад
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:30
минуты: 68' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Лас-Пальмас
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 68' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
19:30
Реал Сосьедад
5 : 0
Жирона
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Реал Сосьедад
5
Жирона
0
был в запасе
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
19:30
Эйбар
0 : 0
Реал Сосьедад
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Эйбар
0
Реал Сосьедад
0
был в запасе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
20:30
Реал Сосьедад
1 : 2
Хетафе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Реал Сосьедад
1
Хетафе
2
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
14:00
Эспаньол
2 : 1
Реал Сосьедад
11.03.2018
11 марта 2018
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
2
Реал Сосьедад
1
был в запасе
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
14:00
Реал Сосьедад
3 : 0
Леванте
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
3
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:45
Реал
5 : 2
Реал Сосьедад
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Реал
5
Реал Сосьедад
2
был в запасе
02.02.2018
02 февр. 2018
пт
23:00
Реал Сосьедад
5 : 0
Депортиво
02.02.2018
02 февр. 2018
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
5
Депортиво
0
был в запасе
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:45
Вильярреал
4 : 2
Реал Сосьедад
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
4
Реал Сосьедад
2
был в запасе
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
20:30
Реал Сосьедад
1 : 2
Сельта
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
1
Сельта
2
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
21:45
Реал Сосьедад
2 : 3
Валенсия
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
2
Валенсия
3
был в запасе
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
21:45
Реал Сосьедад
1 : 3
Реал
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
21:45
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
1
Реал
3
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
25.08.2017
25 авг. 2017
пт
21:15
Реал Сосьедад
3 : 0
Вильярреал
25.08.2017
25 авг. 2017
пт
21:15
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
3
Вильярреал
0
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
19:15
Сельта
2 : 3
Реал Сосьедад
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
19:15
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
2
Реал Сосьедад
3
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 1 тур