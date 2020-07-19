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Давид Зурутуса
№17
Полузащитник
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Команда
Реал Сосьедад
Возраст
34
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
Атлетико
1 : 1
Реал Сосьедад
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Атлетико
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Севилья
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
0
Севилья
0
был в запасе
13.07.2020
13 июля 2020
пн
20:30
Вильярреал
1 : 2
Реал Сосьедад
13.07.2020
13 июля 2020
пн
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Вильярреал
1
Реал Сосьедад
2
был в запасе
02.07.2020
02 июля 2020
чт
20:30
Реал Сосьедад
2 : 1
Эспаньол
02.07.2020
02 июля 2020
чт
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
2
Эспаньол
1
был в запасе
29.06.2020
29 июня 2020
пн
23:00
Хетафе
2 : 1
Реал Сосьедад
29.06.2020
29 июня 2020
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе
2
Реал Сосьедад
1
был в запасе
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:30
Реал Сосьедад
0 : 1
Сельта
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Реал Сосьедад
0
Сельта
1
был в запасе
21.06.2020
21 июня 2020
вс
23:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Реал
21.06.2020
21 июня 2020
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
1
Реал
2
был в запасе
14.06.2020
14 июня 2020
вс
23:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Осасуна
14.06.2020
14 июня 2020
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
1
Осасуна
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
23:00
Реал
3 : 1
Реал Сосьедад
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Реал
3
Реал Сосьедад
1
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
15:00
Эспаньол
1 : 3
Реал Сосьедад
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
1
Реал Сосьедад
3
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
Реал Сосьедад
2 : 0
Атлетико
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
2
Атлетико
0
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:00
Мальорка
0 : 1
Реал Сосьедад
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Мальорка
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
20:00
Валенсия
1 : 1
Реал Сосьедад
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе