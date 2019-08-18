Маркел Бергара
№5
Полузащитник
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Команда
Хетафе
Возраст
35
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 23:00
Атлетико
1 : 0
Хетафе
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
1
Хетафе
0
был в запасе